❗️Алексея Натарова назначили на должность министра здравоохранения Республики Крым Указ Главы Крыма Сергея Аксёнова.
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❗️Алексея Натарова назначили на должность министра здравоохранения Республики Крым Указ Главы Крыма Сергея Аксёнова.