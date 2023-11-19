Россия помогла подростку из Мариуполя воссоединиться с сестрой на Украине

Подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого в 2022 году нашли безнадзорным российские военные и с его согласия устроили под опеку в российскую семью, воссоединился со своей двоюродной сестрой в Минске, и вскоре они вместе будут на Украине.