Самолет Трампа столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту Флориды

Частный Boeing 757, принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу, столкнулся с другим самолетом в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде, передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
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