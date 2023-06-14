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Экс-председателя СО РАН осудили за приватизацию коттеджа

Экс-председателя СО РАН осудили за приватизацию коттеджа

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему председателю СО РАН академику Александру Асееву, которого обвинили в мошенничестве.

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