В пострадавшую от ядерной катастрофы Фукусиму устремились туристы

Город в Японии, в котором расположена выведенная из строя атомная электростанция «Фукусима-1», охвачен туристическим бумом: гости из Китая и других стран стремятся увидеть районы, пострадавшие от катастрофы 2011 года, сообщает 12 марта деловое агентство Kyodo News.