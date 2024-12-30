Замерзших дачников вывели из леса спасатели под Новосибирском

За новогодними приключениями ушли в зимний лес мужчина и женщина из Новосибирска 29 декабря. Спустя некоторое время любителям острых ощущений пришлось вызывать спасателей – выбраться из зимнего плена самостоятельно не получилась.
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