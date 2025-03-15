🗳 Глава крымского Избиркома до сих пор хранит печать, которой пользовались во время референдума в 2014 году «Я её по-прежнему храню у себя в сейфе, иногда показываю.
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🗳 Глава крымского Избиркома до сих пор хранит печать, которой пользовались во время референдума в 2014 году «Я её по-прежнему храню у себя в сейфе, иногда показываю.