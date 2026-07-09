В Рязани по делу рязанских журналистов заслушали очередную запись

9 июля в Советском районном суде Рязани продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении главного редактора «Вид Сбоку» Константина Смирнова, бывшего главного редактора «Новая газета - Рязань» Алексея Фролова и экс-главреда РЗН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии