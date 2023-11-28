Путин назвал предательством попытки расколоть общество в России

Любые попытки расколоть общество в России являются предательством, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации.
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