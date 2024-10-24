Гладков сообщил о сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников ВСУ над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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