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Гладков сообщил о сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников ВСУ над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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