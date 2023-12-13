Яхты, дворцы и бриллианты четы Зеленских выйдут боком всей Украине

Евросоюз может лишить незалежную финансирования из-за коррупционных скандалов Константин Ольшанский На фото: картина «Президент Украины Владимир Зеленский», изготовленная из конфет (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) Владимир Зеленский и его семья снова оказались в центре коррупционного скандала.
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