ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 февраля 2023 года

Энергия дня восьмого февраля две тысячи двадцать третьего года. Код 796 =А является ли мой поступок и моя мысль безусловной Любовью? = "Без Любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток" = Без чувств, без эмоций не могут формироваться мысли и мыслеобразы = Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как есть ="Ваша вечная Жизнь зависит от того, какая Жизнь была здесь, в Материальном Мире" = Весь наш Мир построен по Божественному Плану, основанному на числах 7 (=3+4) и 12 (=3x4) =Воображение выводит за пределы ограничений и высвобождает наружу ваш потенциал=Выбирайте Цели, которые вам действительно нравятся и реальны для вас =В этом Мире Любовь уже провозвещена, просветлённая Мудрость заповедана = Главное, вымостить свой Путь радостью, безопасностью и гармонией = «Глаза — зеркало Души», так что мы смотрим в глаза, чтобы увидеть природу Души= Детство - результат того, как мы относились к людям в прошлой Жизни =Доброжелательность ко всем существам — вот истинная религиозность! = "Если не хотите портить отношения с человеком - не мешайте ему врать" = Жемчужное ожерелье - цепь Миров, соединённых посредством самих себя (атма) =Задай вопрос: «Что такое сказка?».