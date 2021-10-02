Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать «единой базой» с Россией в случае угрозы

Белоруссия в случае необходимости превратится в единую военную базу с Россией, базу, чтобы противостоять агрессии Запада.
Популярные статьи
- Фантастическая история о красоте российского обмана, рассказанная ст. следователем Ленинского РОВД г. Ярославля Валерией Зозуля
- Магнитолет Филимоненко. Физик реализовал модель летательного аппарата на магнитном поле, а потом проект засекретили на 30 лет
- Дельфин подплыл к дайверу на глубине, толкнул носом и попросил помочь снять леску. Видео
Свежие комментарии