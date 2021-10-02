Донбасс Сегодня

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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать «единой базой» с Россией в случае угрозы

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать «единой базой» с Россией в случае угрозы

Белоруссия в случае необходимости превратится в единую военную базу с Россией, базу, чтобы противостоять агрессии Запада.

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