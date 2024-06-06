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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локомотива»: «Работаем в важный период в истории государства. Проиграют те, кто ориентируется на легионеров. Единственный выход – подготовка российских игроков»

Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о сокращении бюджета клуба. – Слухи о сокращении бюджета – происки недоброжелателей, конкурентов и врагов? – У нас нет врагов.

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