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Московский комсомолец в Израиле

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Госконтролер опубликовал отчет по ключевым вызовам государства

Госконтролер опубликовал отчет по ключевым вызовам государства

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал сегодня ежегодный отчет, посвященный ключевым вызовам и проблемам, с которыми сталкивается государство в экономической, социальной и инфраструктурной сферах, в том числе: рост стоимости жизни и монополия на рынке продовольствия; налогообложение цифровых (крипто) валют; контроль качества питьевой воды; развитие энергетического сектора к 2030 году; регуляция сектора такси в Израиле; эксплуатация платных дорог; доступность общественного тран .

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