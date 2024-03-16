Кадры освобождения поселка Невельское и поднятие там российского флага. https://colonelcassad.livejournal.
Освобождение Невельского
Комментарии
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Регина Толстоброва
Слава нашим бойцам! берегите себя!
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16 час.
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Кадры освобождения поселка Невельское и поднятие там российского флага. https://colonelcassad.livejournal.
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