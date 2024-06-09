Уровень воды в Оби достиг критического

Уровень воды в реке Оби в Нижневартовском районе за сутки увеличился на 2 см, достигнув отметки 940 см, сообщила администрация Нижневартовска со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.