Уровень воды в Оби достиг критического

Уровень воды в реке Оби в Нижневартовском районе за сутки увеличился на 2 см, достигнув отметки 940 см, сообщила администрация Нижневартовска со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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