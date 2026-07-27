Цена русофобии: как антироссийские санкции лишили горящую Испанию лучшего оружия против пожаров

The Times (Лондон, Великобритания) Пожары во Франции: «Это как в кино… Апокалиптическом» К вечеру субботы по всей Франции и Испании были эвакуированы четверть миллиона человек, включая туристов… А в это время службы по ЧС пытались взять под контроль самые масштабные лесные пожары в истории региона… В Бордо картина была апокалиптической.