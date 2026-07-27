Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Цена русофобии: как антироссийские санкции лишили горящую Испанию лучшего оружия против пожаров

Цена русофобии: как антироссийские санкции лишили горящую Испанию лучшего оружия против пожаров

  The Times (Лондон, Великобритания) Пожары во Франции: «Это как в кино… Апокалиптическом» К вечеру субботы по всей Франции и Испании были эвакуированы четверть миллиона человек, включая туристов… А в это время службы по ЧС пытались взять под контроль самые масштабные лесные пожары в истории региона… В Бордо картина была апокалиптической.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot; Франция выделила Украине десятки миллионов евро в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи,&quot;      Вы, как мне кажется, немного ошиблись. Не миллионов, а миллиардов...
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1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
Нехай Дуркаина пожар и поможет тушить.
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1 м.