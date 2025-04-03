⛅️По данным ЦГМС в Волгоградской области 3 апреля: Облачно с прояснениями. Без существенны осадков. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с.
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⛅️По данным ЦГМС в Волгоградской области 3 апреля: Облачно с прояснениями. Без существенны осадков. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с.