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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иан Холлоуэй «вышвырнул бы» владельцев «Ман Сити»: «Как вы смеете рушить часть ДНК нашей страны? Это полнейший позор. Я был забрал у клуба все и заставил начать с начала»

Главный тренер « Суиндона »  Иан Холлоуэй поделился мнением о том, какое наказание за финансовые нарушения должен понести « Манчестер Сити ».

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