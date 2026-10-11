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Евросоюз готовит новое масштабное ужесточение визовых правил для россиян

Евросоюз готовит новое масштабное ужесточение визовых правил для россиян

Брюссель, по данным Politico, нацелен среди прочего не допустить въезд в ЕС 650 тыс. ветеранов СВО и готовит для этого изменения в визовых процедурах, старт которых намечен на январь 2027 года.

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