Евросоюз готовит новое масштабное ужесточение визовых правил для россиян

Брюссель, по данным Politico, нацелен среди прочего не допустить въезд в ЕС 650 тыс. ветеранов СВО и готовит для этого изменения в визовых процедурах, старт которых намечен на январь 2027 года.
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