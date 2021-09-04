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Соглашение об урегулировании конфликта в Деръа вновь оказалось под угрозой срыва

Соглашение об урегулировании конфликта в Деръа вновь оказалось под угрозой срыва

Военное обострение в провинции Деръа наблюдается с конца июля 2021 года. Деръа, 4 августа. Вооруженные группировки препятствуют реализации соглашения о мирном урегулировании в районе Деръа Аль-Балад, условия которого предложили власти Сирии.

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