В мировой прокат вышел фильм «Человек-паук: Новый день» — четвертый фильм КВМ про Питера Паркера. Главный герой потерял память о любимой девушке и лучшем друге, что негативно влияет на его эмоциональное состояние: он общается лишь с ИИ из студии Квинс и женщиной-детективом, при этом сталкивается с новыми угрозами в лице телепата, способного подчинять людей своей воле, кроме самого Питера.