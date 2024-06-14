Директор молдавского ансамбля «Жок» уволена после выступления танцоров на ПМЭФ

Алёна Стрымбяну, директор Национального академического ансамбля народного танца «Жок», была отстранена от должности после выступления некоторых артистов творческого коллектива на мероприятии «Молдавский двор» в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщает провластный телеканал TV8.
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