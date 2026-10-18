Электричество отключат с 9:00 до 17:00 на 12 улицах и в садоводстве «Ударник». Горячая линия для вопросов: 8-800-220-0-220.
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