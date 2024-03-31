NYT: разочарованные в санкциях против РФ фермеры угрожают единству Евросоза

Фермеры разочарованы правилами Евросоюза, растущими издержками и неконтролируемой конкуренцией. Их гнев угрожает подорвать климатические цели ЕС и переформатировать политический ландшафт накануне выборов в Европарламент в июне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии