Премьер Грузии указал на трагическое положение Великобритании

Введение персональных санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств государства может говорить лишь о трагическом положении дел в Великобритании.
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