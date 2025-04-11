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Премьер Грузии указал на трагическое положение Великобритании

Премьер Грузии указал на трагическое положение Великобритании

Введение персональных санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств государства может говорить лишь о трагическом положении дел в Великобритании.

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