Нужны ли современной армии танки Развернувшаяся в последнее время дискуссия о дальнейшей бесперспективности использования в боевых действиях танков, основывающейся на опыте проведения СВО и массового применения дешевых беспилотников, эффективно их уничтожающих.
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