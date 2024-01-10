НОВЫЙ ВИТОК . Совсем обнаглели? Президент Казахстана заявил, что будет следовать санкциям Запада против России и дальше

Виктор Гайдуков

Как говорится "Овому - Овое" Все страны всегда заботятся прежде всего о своей выгоде в любой области. Будь то экономика, политика или какие-то преференции и тд и тп, а Россия о ценностях, которые, возможно, являются ценностями только для нас? Вот объединённый запад даёт кому-то кредит и при этом разбивает его на транши растягивание выплаты во времени и ставя условия для получения кредита. Условия, как правило, не только политические, они и экономические, но всегда направлены на то, чтобы обязать страну получателя кредита к действиям выгодным кредитору. И если кредитуемая страна не выполняет эти условия, кредитование прекращается и делается заявление о том, что надо сначала выполнить условия, поставленные кредитором, а уж потом кредитор решит - нужно продолжать кредитование. Таким образом кредитор управляет получателем кредита. Всё просто. Почему Россия никогда не ставила никому никаких условий, в том числе по продаже газа по сниженным ценам? Так и сейчас с тем же Казахстаном или той же Арменией. Подняли перья - получите ограничение по тем или иным сделкам. Конечно в сделке всегда заинтересованы обе стороны, но есть разница в размерах выгоды. То, что для России может быть незначительной потерей, то для Казахстана, Армении или для прибалтийских тигров может обернуться катастрофой. Почему мы не используем такой механизм? Экономика — это тоже инструмент политики. И получать выгоду от сделки надо всегда, только выгода не всегда материальная, выгода может быть разная, в том числе политическая и даже имиджевая. Партнёры должны понимать и даже быть уверенными, что за действия направленные во вред России обязательно прилетит ответка. И прилетит не когда-то, а сразу, сейчас. И тогда партнёрство будет равноправным и равно выгодным. А так Прибалты, Армения, а теперь и Казахстан сидят на шее у России, ноги свесили и рассуждают о том, чтобы такое еще получить от России и в чём бы её упрекнуть, или как бы досадить ей. А другие бывшие наблюдают за этой историей и сами себе на ус мотают, что и самим бы при случае надо попробовать чего-то урвать. Ну и кто в этом виноват?