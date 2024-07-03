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Экипаж Су-25 разбомбил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж Су-25 разбомбил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Штурмовики Су-25 группировки войск «Восток» нанесли точный удар по «опорнику» и подразделениям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.

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