«Просто адово помешательство какое-то», – жена Прилучного показала маленького сына в странном виде и нарвалась на критику

На днях Зепюр Брутян решила показать публике маленького сына. Молодая жена Павла Прилучного сделала это довольно необычным способом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мы просыпаемся от звука сирены. Ожидание того, что нужно идти в бомбоубежище», – Мария Миронова рассказала о поездке в Израиль с маленьким сыном
- Скрывается от отца-чеченца: стало известно, почему младший внук Пугачевой покинул Россию и не афиширует свое местоположение
- Баснословная сумма: обнародована стоимость свадебного платья дочери Валерия Меладзе
Свежие комментарии