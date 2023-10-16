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«Просто адово помешательство какое-то», – жена Прилучного показала маленького сына в странном виде и нарвалась на критику

«Просто адово помешательство какое-то», – жена Прилучного показала маленького сына в странном виде и нарвалась на критику

На днях Зепюр Брутян решила показать публике маленького сына. Молодая жена Павла Прилучного сделала это довольно необычным способом.

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Комментарии
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ИД
Ирина Дунаева
Вообще плевать на эту парочку.Скоро он и от этой слиняет.
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1 д.
А
Алена
И рожей ребёнок весь в отца🤓
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22 час.

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