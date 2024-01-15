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FT назвала совместное фото главным достижением встречи по Украине в Давосе

FT назвала совместное фото главным достижением встречи по Украине в Давосе

Как подчеркнул глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой, главным достижением встречи по так называемой формуле мира по урегулированию на Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых подобных мероприятиях, в частности на встрече на Мальте в октябре прошлого года.

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