Зачем Трамп подтолкнул доллар к падению

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил о новой экономической политике. Среди многочисленных мер, предложенных президентом, были 10-процентные пошлины на импорт и отказ от привязки доллара США к золоту.
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