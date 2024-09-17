Житель Донецка подорвался на украинской противопехотной мине

Мужчина 1963 года рождения подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 17 сентября в своем Telegram-канале.