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Крымское информационное агентство

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Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон вырос в 1,5 раза

Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон вырос в 1,5 раза

Бронирования отелей в Крыму на бархатный сезон выросли на 50% по сравнению с 2023 годом, высокие показатели прироста также у Московской области, Краснодарского края и других регионов, следует из данных Российского союза туриндустрии (РСТ).

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