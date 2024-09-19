Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон вырос в 1,5 раза

Бронирования отелей в Крыму на бархатный сезон выросли на 50% по сравнению с 2023 годом, высокие показатели прироста также у Московской области, Краснодарского края и других регионов, следует из данных Российского союза туриндустрии (РСТ).
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