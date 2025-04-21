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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Зайцев об 1:2 от «Салавата»: «Хреново, проиграли игру, которую должны были выигрывать. Разберем матч, посмотрим, как улучшить результат»

В понедельник уфимский клуб на выезде обыграл «Спартак» в овертайме шестого матча второго раунда плей‑офф со счетом 2:1, сравняв счет в серии (3-3).

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