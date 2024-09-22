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Царьград

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Глава Минобороны Украины Умеров признал, что отчитывается Западу о действиях ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров признал, что отчитывается Западу о действиях ВСУ

Сотрудничество перешло на более высокий уровень.Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил 21 сентября в эфире телеканала «Рада», что киевские власти регулярно информируют западных партнеров о планах Вооруженных сил Украины.

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