Климатолог заявил, что в Москве больше не будет 40-градусных морозов

В связи с изменением климата в Москве больше не ожидаются морозы до минус 40 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок.
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