Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В армии США уравняли требования к физподготовке для мужчин и женщин

В армии США уравняли требования к физподготовке для мужчин и женщин

Армия США провела масштабную реформу стандартов физической подготовки с учетом гендерного фактора. Теперь женщины-военнослужащие должны соответствовать тем же показателям физподготовки, что и их коллеги-мужчины, сообщает The Defense Post.

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