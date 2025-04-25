В армии США уравняли требования к физподготовке для мужчин и женщин

Армия США провела масштабную реформу стандартов физической подготовки с учетом гендерного фактора. Теперь женщины-военнослужащие должны соответствовать тем же показателям физподготовки, что и их коллеги-мужчины, сообщает The Defense Post.
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