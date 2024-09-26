Кинолог Голубев назвал причины плохого аппетита у собаки

Следует пересмотреть образ жизни питомца, советует эксперрт Плохой аппетит у собаки может быть вызван разными причинами, от простой усталости до серьезных заболеваний, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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