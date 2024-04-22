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Эвелина Блёданс впервые откровенно заговорила о разводе

Эвелина Блёданс впервые откровенно заговорила о разводе

Артистка рассказала, какие уроки вынесла и прошлого брака. Эвелина Блёданс молится за жизнь своего сына Социальные сети55-летняя экс-участница комик-труппы «Маски» никогда не делала тайну из своей личной жизни.

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