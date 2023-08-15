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Дарья Садкова планирует выступить на взрослых контрольных прокатах («Р-Спорт»)

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Спортсменка не участвует в контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят на этой неделе в Новогорске.

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