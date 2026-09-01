РДК: замкомандира Каплунов был похищен неизвестными

Неизвестные похитили заместителя командира «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) по боевой работе Степана Каплунова.
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