Новобранцы проходят подготовку на полигонах в курском приграничье

ИЗВЕСТИЯ В России связать свою жизнь с военной службой решают всё больше добровольцев. Под контролем опытных инструкторов в курском приграничье они отрабатывают тактику штурма, навыки стрельбы и метания гранат.
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