Байден в ООН заявил о чеченских геях. Ему ответил Кадыров

Только новостиПолитикаБайден в ООН заявил о чеченских геях. Ему ответил Кадыров Президент США Джо Байден призвал защищать права геев в Чечне. Об этом американский лидер заявил с трибуны ООН.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ВладРамзан за словом в карман не полезет!)) Побрил дедушку!))ММарияСижу и плачу. Как дальше жить будем, раз в Чеченской Республике не носятся с геями, как с писаной торбой??? Всё. Нам теперь конец света.Алексей ЗверевAlex НемоНеправильно Кадыров сказал. В штатах понятия петух нет и оно им непонятно. Для них петух это муж курицы. Так что едиственное что может ответить бидон, если конечно прочитает ответ Кадырова, это спросит - а как же у вас курицы несут яйца и могут размножаться, если петухов нет? Надо было так и сказать - в Чечне геев и лесбиянок нет и не будет!Комментировать
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