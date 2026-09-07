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Автоэксперт раскрыл, почему ни в коем случае нельзя ездить с полупустым баком

Привычка ездить на остатках топлива и заправляться только после загорания лампочки может привести поломке бензонасоса, который может выйти из строя в самый неподходящий момент.

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