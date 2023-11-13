‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну, понятно, что одну и ту же фигню подают бесконечное количество раз выдавая за ипать-копать какую мудрость, но вы, кондомы, хоть сами читайте что за муйню выпишите. &quot; А вот долго лежать в постели не стоит — в этот выходной лучше выбрать активный отдых и выбраться куда-то со всей семьей.&quot; Давно понедельник стал выходным? А у кого? Что за секта?
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