‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

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Леонид Ла Рошель

Ну, понятно, что одну и ту же фигню подают бесконечное количество раз выдавая за ипать-копать какую мудрость, но вы, кондомы, хоть сами читайте что за муйню выпишите. " А вот долго лежать в постели не стоит — в этот выходной лучше выбрать активный отдых и выбраться куда-то со всей семьей." Давно понедельник стал выходным? А у кого? Что за секта?