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Овощи «борщевого набора» резко подешевели в августе

Овощи «борщевого набора» резко подешевели в августе

Средние цены на картофель снизились на 16,5%, капусту — на 16,4%, морковь — на 12,6%, свеклу — на 11,8%, помидоры — на 8,4%, лук — на 8,2%.

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