У сборщика подписей за Надеждина Маркова прошел обыск в Казани

У члена партии «Гражданская инициатива» Евгения Маркова, ранее занимавшийся сбором подписей в поддержку кандидата Бориса Надеждина на президентские выборы, был проведен обыск в квартире, который закончился к 11:00 мск.
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