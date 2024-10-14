Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу" − Тим Кёрби

Сергей Кочегаров

Есть вопрос на который сам не могу ответить: что было бы лучше - американские или среднеазиатские мигранты? И ещё по моему этот американец в одном прав, это в том, что на "правительственном уровне, очень бюрократичный взгляд, который больше относится к статистике и каким-то факторам, но меньше относится к идеям и людям".