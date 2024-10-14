МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Есть вопрос на который сам не могу ответить: что было бы лучше -  американские или среднеазиатские мигранты? И ещё по...Многие американцы...
  • Влад Владимиров
    Как всегда говорилось у нас русских здесь в народе: тут, к большому сожалению, против логики и не попрешь... Есть с...«Мы ждали очень д...

Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу" − Тим Кёрби

Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу" − Тим Кёрби

© Анна Валёрная 2,2K прочтений Вчера В интервью изданию "Украина.ру" российский журналист американского происхождения, дизайнер компьютерных игр, основатель Американской деревни в Подмосковье Тим Кёрби, известный как самый русский американец, рассказал, кто из его соотечественников реально готов переехать в РФ, и почему он сам в 2006 году сделал выбор в пользу нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кочегаров
Есть вопрос на который сам не могу ответить: что было бы лучше -  американские или среднеазиатские мигранты? И ещё по моему этот американец в одном прав, это в том, что на &quot;правительственном уровне, очень бюрократичный взгляд, который больше относится к статистике и каким-то факторам, но меньше относится к идеям и людям&quot;.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх